Per ben quattro giorni sono rimaste bloccate su una parete rocciosa, fino all’intervento dei Vigili del Fuoco che è riuscito a riportarle in salvo. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre in località Sant’Antonio, nelle campagne di Jerzu, dove alcune capre erano rimaste intrappolate in una zona particolarmente impervia.

Dopo aver tentato invano per quattro giorni di recuperare gli animali, l’allevatore ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di Lanusei, affiancata da personale specializzato nelle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), utilizzate per operare in ambienti difficili e in situazioni che richiedono manovre su pareti rocciose.

I soccorritori si sono così calati lungo la falesia, riuscendo a raggiungere le capre e a recuperarle in sicurezza.

Le operazioni, rese particolarmente complesse dalle caratteristiche del terreno, sono proseguite per diverse ore e si sono concluse soltanto nella tarda serata, con il salvataggio degli animali.

Un intervento impegnativo che ha richiesto competenze tecniche specifiche e grande attenzione, permettendo di riportare in salvo le capre rimaste bloccate sulla parete rocciosa per giorni.