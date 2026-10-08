Si rafforza la collaborazione tra Trieste Airport e Aeroitalia in vista della stagione invernale 2026/27. Il vettore aumenterà le frequenze sul collegamento con Salerno e, durante il periodo natalizio, amplierà l'offerta verso la Sardegna con collegamenti straordinari per Olbia e Alghero.

La rotta Trieste-Salerno passerà dalle attuali due a tre frequenze settimanali, operate il lunedì, venerdì e domenica. A novembre e nel periodo natalizio è previsto un ulteriore incremento, con quattro voli alla settimana grazie all'aggiunta della frequenza del sabato.

Per le festività Aeroitalia introdurrà inoltre collegamenti speciali da Trieste verso i due principali scali sardi, Olbia e Alghero.

"Siamo soddisfatti del percorso avviato con Aeroitalia e del progressivo consolidamento - commenta Fabio Gallo, ad di Trieste Airport - l'incremento delle frequenze su Salerno e la programmazione speciale dei collegamenti con Alghero e Olbia durante il periodo natalizio ampliano ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri. Guardiamo inoltre con soddisfazione al servizio offerto dal vettore sul collegamento con Milano Linate, una rotta fondamentale per il nostro territorio e sulla quale auspichiamo un'ulteriore crescita della domanda nei prossimi mesi".

Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia, definisce il Trieste Airport "uno scalo strategico all'interno del network Aeroitalia": "continueremo a lavorare, in collaborazione con Trieste Airport, per sviluppare un'offerta sempre più capillare e in linea con le esigenze dei viaggiatori".