L'arresto di un 18enne per spaccio di sostanze stupefacenti e l’intervento nei confronti di un 38enne, sorpreso nell’abitazione dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento alla persona offesa, costituiscono il bilancio dei due interventi dei Carabinieri nelle ultime ventiquattr’ore tra Cagliari e Iglesias.

Il primo episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, a Cagliari, dove i militari della Stazione P.M. Marina e i colleghi della Compagnia, durante un servizio di vigilanza dinamica in viale Calamosca, hanno controllato due giovani dal comportamento ritenuto sospetto.

Gli accertamenti, successivamente estesi anche alle rispettive abitazioni, si sono conclusi nel tardo pomeriggio. Un 18enne è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 80 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, di oltre 1.500 euro in contanti e di materiale ritenuto necessario per il confezionamento della droga. Il secondo giovane è stato invece segnalato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il secondo intervento è avvenuto a Iglesias, nel pomeriggio della stessa giornata. I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia sono intervenuti dopo un allarme diramato dalla Centrale operativa, sorprendendo in flagranza un uomo di 38 anni all’interno dell’abitazione della sua ex compagna. L’uomo, secondo quanto riferito, era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le due operazioni rientrano nell’attività di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri tra il capoluogo e il Sulcis-Iglesiente.