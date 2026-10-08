È arrivata la prima vera perturbazione autunnale, con il picco del maltempo previsto oggi. Venti forti e precipitazioni abbondanti interesseranno gran parte del Paese, mentre entro venerdì le temperature subiranno un generale calo, portandosi su valori più tipicamente autunnali.

«Nelle prossime 48 ore - spiega il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici - il territorio nazionale sarà interessato dal transito della prima perturbazione autunnale strutturata a prevalente impronta atlantica. Il sistema è guidato da una saccatura colma di aria fresca in quota che, interagendo con la massa d'aria più mite preesistente sul bacino del Mediterraneo, innescherà condizioni di accentuata instabilità».

Il peggioramento raggiungerà il massimo della sua intensità nella giornata di oggi. Domani il maltempo continuerà a interessare diverse aree, con fenomeni particolarmente concentrati sul Basso Tirreno, lungo la fascia adriatica, nel Nord-Est e sulle Isole Maggiori, dunque anche sulla Sardegna.

La situazione tenderà poi a migliorare nel corso del fine settimana, quando è previsto un graduale ritorno a condizioni di maggiore stabilità.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 9 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso, con temporali sparsi sull'Occidente e isolati altrove, con cumulati localmente moderati, dal mattino.

Temperature localmente in sensibile calo.

Venti moderati da Ovest, localmente forti sulle coste esposte.

Mari fino ad agitati, con locali mareggiate sulle coste esposte.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 10 ottobre 2026 - fonte Arpas

Cielo in progressiva schiarita, con isolate precipitazioni residue sul Sud-Ovest al mattino.

Venti deboli da Nord-Ovest, con rinforzi fino al pomeriggio sul Sulcis.

Temperature minime in lieve calo, massime in lieve o moderato aumento.

Mari molto mossi o mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Domenica il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature minime in risalita e massime stazionarie, venti generalmente deboli da Nord-Ovest, e mari mossi.

Lunedì il cielo sarà molto nuvoloso con possibili isolate precipitazioni, temperature stazionarie, venti deboli o moderati in rotazione da Nord-Est, e mari mossi.