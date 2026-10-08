Il Cagliari prepara la sfida alla Juventus di domenica sera alla Unipol Domus puntando anche su Matteo Romano e Daniel Maldini. I due azzurri si sono allenati questa mattina con il resto del gruppo e sono a disposizione di Fabio Pisacane per una gara che vedrà i rossoblù difendere il quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio sui bianconeri.

Subito in gruppo anche Rodriguez, rientrato ieri in Sardegna dopo gli impegni con l'Uruguay. Lavoro più leggero invece per Obert, reduce dalle fatiche con la nazionale slovacca, ma l'esterno sinistro dovrebbe partire dal primo minuto.

Restano da valutare Deiola e Kevin Carlos, che si sono allenati a parte. Il centrocampista è reduce da un intervento al ginocchio, mentre l'attaccante è alle prese con una microlesione al quadricipite. Qualche possibilità di convocazione c'è. Lavoro individuale anche per il portiere Sherri, alle prese con un fastidio agli adduttori.

Out Idrissi e Felici. Pisacane dovrebbe confermare uomini e assetto delle ultime gare. In difesa ci sarà Mina, già impiegato a Udine. L'eventuale assenza di Deiola potrebbe favorire Fazzini, mentre in attacco Mendy appare favorito su Nzola, comunque in crescita dopo il gol nell'amichevole di Madrid contro il Rayo Vallecano.

Per la sfida di domenica alle 20:45 si va verso il tutto esaurito.