Incidente stradale a Nuoro nella mattinata di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, in via Biscollai, dove due auto, una Fiat Punto e una Seat Ibiza, sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Due le persone coinvolte, entrambe trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente, collaborando con i sanitari nelle operazioni di soccorso agli occupanti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.