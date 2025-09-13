Momenti di paura ieri pomeriggio a Loceri, in Ogliastra. Un mezzo pesante che transitava lungo via Roma, la strada principale del paese, ha urtato il terrazzino di un’abitazione. L’impatto, avvenuto probabilmente a causa delle dimensioni ristrette della carreggiata, ha provocato un boato improvviso che ha richiamato l’attenzione di diversi residenti.

Il forte rumore ha spaventato chi si trovava in casa o nelle vie vicine, facendo temere inizialmente un incidente più grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.