"Esprimo massima vicinanza e solidarietà al sindaco di Tortolì e presidente del Consorzio industriale dell’Ogliastra, Marcello Ladu, colpito da un grave episodio che tocca l’intera comunità e il mondo delle istituzioni. A Marcello e alla sua famiglia vanno un grande abbraccio e l’invito ad andare avanti nel suo lavoro al servizio del territorio". Sono le dichiarazioni dell’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento Europeo, dopo gli spari esplosi nella notte tra l'11 e il 12 maggio scorsi contro la sede del Consorzio industriale di Tortolì, nell’Ogliastra, di cui Ladu è presidente.

"Chi svolge funzioni pubbliche e amministrative deve poter operare in un clima di serenità e sicurezza, al servizio del territorio e dei cittadini. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto", conclude Falcone.

Sul caso sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Numerosi, nelle ultime ore, i messaggi di solidarietà arrivati al sindaco da parte di amministratori locali, colleghi primi cittadini ed esponenti delle istituzioni, che hanno espresso vicinanza a Ladu e condannato con fermezza il gesto intimidatorio.