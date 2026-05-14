Sono settimane di angoscia e apprensione per la famiglia e gli amici di Angelo Griffo, l’uomo di 53 anni scomparso da Monte Rosello (Sassari) la mattina del 20 aprile scorso.

"DIVERSE SEGNALAZIONI"

L'ultimo avvistamento sarebbe avvenuto in zona Monte Furru, alla periferia della città. La sorella Veronica continua a lanciare appelli sui social e nelle trasmissioni televisive come Chi l'ha visto?. Nell'ultimo, pubblicato poche ore fa, scrive: "Ho sempre la speranza di ritrovare mio fratello, anche perché ieri c’è stata una segnalazione dove dicevano di averlo visto sia a Porto Torres che presso Li Punti. Purtroppo, con gran dolore, dopo una ricerca anche ieri molto approfondita non abbiamo trovato niente, come sempre solo un buco nell’acqua".

"Gradirei che le persone non si inventassero che è stato trovato – aggiunge la sorella di Angelo Griffo – anche perché ogni volta che si scrivono queste fesserie a noi bloccano le ricerche quindi chiedo espressamente per favore non scrivete fesserie".

UN SOGGETTO FRAGILE

Angelo Griffo è un soggetto fragile: soffre di una forte forma di Alzheimer e ha bisogno di cure costanti. Per questo ogni giorni che passa fa crescere paura e preoccupazione di chi lo attende da quasi un mese ed esclude categoricamente l'ipotesi dell'allontanamento volontario.

SEGNI PARTICOLARI

Angelo Griffo è altro 1,70 m e ha i capelli brizzolati, occhi marroni e barba bianca. Al momento della scomparsa l'uomo indossava un giubbotto scuro con interno giallo, pantaloni grigio chiaro, scarpe verdi. Nonostante le ricerche risultino ufficialmente sospese, amici e volontari continuano a battere la periferia e le campagne del Sassarese nel tentativo di rintracciare lo scomparso.

"NON ABBANDONATECI"

"Vi prego di non abbandonarci – ancora la sorella Veronica – e di continuare aiutarci nella ricerca di mio fratello Angelo anche perché noi viviamo ancora di una piccola speranza che ci possa portare a ritrovarlo. Vi ringraziamo infinitamente, condividete il più possibile.