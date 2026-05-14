Scatta l’allarme sanitario a bordo di una nave da crociera attraccata nel porto di Bordeaux, in Francia, dove un sospetto focolaio di gastroenterite virale ha portato all’isolamento di circa 1.700 passeggeri, mentre si registra il decesso di un anziano presente sulla nave, e le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione per accertare l’origine dei contagi.

Secondo le prime informazioni, diversi passeggeri avrebbero manifestato sintomi gastrointestinali compatibili con una forma virale altamente contagiosa. La compagnia e le autorità locali hanno attivato le procedure di contenimento previste in questi casi, con isolamento dei soggetti coinvolti e controlli sanitari a bordo.

Prosegue allo stesso tempo il monitoraggio internazionale sui casi sospetti di hantavirus emersi nei giorni scorsi. I primi test effettuati in Italia sui pazienti considerati a rischio hanno dato esito negativo. Nessuna positività è stata rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, un marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina.

Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie invita alla prudenza ma senza allarmismi: i casi collegati al focolaio registrato sulla nave Hondius sarebbero scesi a otto e, allo stato attuale, “non si è registrata alcuna mutazione” del ceppo virale.