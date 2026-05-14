A distanza di cinque giorni dal terribile omicidio di Sako Bakari, bracciante agricolo maliano 35enne brutalmente ucciso a coltellate a Taranto, è stato identificato e arrestato il sesto membro della presunta baby gang presunta responsabile dell'aggressione.

Secondo le informazioni disponibili, come riporta TgCom 24, si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, già nei precedenti decreti di fermo si faceva riferimento a "un sesto individuo che in quel momento era ai tavolini del bar", accusato di aver colpito la vittima con un pugno durante il pestaggio.

Il recente arresto sembra aver completato il gruppo dei presunti colpevoli dell'aggressione fatale che, secondo fonti vicine all'indagine, come riporta il quotidiano, sarebbe stata testimoniata anche da una ragazza.

Il numero degli indagati per omicidio aggravato per motivi futili è salito a sei. Inizialmente erano stati fermati un ventenne e quattro minorenni. Venerdì 15 maggio, invece, i quattro minorenni compariranno davanti al giudice Paola Morelli.