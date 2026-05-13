Paura durante la notte scorsa a Tortolì, dove un grave atto intimidatorio ai danni del sindaco Marcello Ladu ha suscitato preoccupazione e indignazione.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di colpi di arma da fuoco contro i vetri delle finestre dell'ufficio del presidente del Consorzio industriale, che è anche il primo cittadino.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Diversi i messaggi di solidarietà nei confronti di Ladu da parte di altri sindaci e istituzioni.