È stato un vero e proprio bagno di folla quello della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia, accolta da centinaia di persone tra selfie, bandiere britanniche e cappellini ispirati allo stile della regina Elisabetta.

La principessa ha scelto la città emiliana come tappa del suo primo viaggio all’estero, con l’obiettivo di conoscere da vicino il “Reggio Approach”, il modello educativo per l’infanzia nato a Reggio Emilia e oggi riconosciuto a livello internazionale.

Per l’occasione Kate si è presentata con un tailleur azzurro, interpretato da molti come un omaggio ai colori dell’Italia, e ha visitato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, cuore del progetto educativo ispirato al pedagogista Loris Malaguzzi.

“Sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità”, ha dichiarato la principessa durante l’incontro con educatori e responsabili del centro.

La visita è poi proseguita al Municipio, dove Kate ha ricevuto il primo tricolore cittadino dalle mani del sindaco, prima di affacciarsi in piazza per salutare il pubblico. Numerose le famiglie e i curiosi arrivati anche da altre regioni italiane per vedere da vicino la moglie del principe William.

Tra applausi, fotografie e cori di benvenuto, la presenza della principessa ha trasformato il centro storico di Reggio Emilia in un grande evento internazionale, riportando l’attenzione mondiale sul modello educativo reggiano considerato un’eccellenza nel campo della scuola dell’infanzia.