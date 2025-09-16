Si erano fermati in un’area di sosta lungo la Statale 131, vicino a Macomer, perché le condizioni della loro bambina si erano improvvisamente aggravate. Pochi minuti dopo, il dramma: la piccola, appena otto mesi, ha smesso di respirare. Nonostante l’arrivo di due ambulanze della Croce Rossa di Macomer e dell’elisoccorso, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi. La bimba viaggiava con i genitori, una coppia torinese che stava rientrando dalle vacanze in Sardegna. La piccola soffriva di una grave patologia e la famiglia, proprio per questo, aveva anticipato la partenza. Si stavano dirigendo a Porto Torres per imbarcarsi sulla nave diretta a Genova, quando le condizioni della piccola si sono fatte critiche.

Vicino a Macomer le condizioni della bambina si sarebbero aggravate e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia, che hanno raccolto la testimonianza dei genitori. Il corpicino, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito all’ospedale per l’autopsia.