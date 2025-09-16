L’autopsia non ha sciolto i dubbi sulla morte di William Manca, il 45enne sassarese scomparso da casa lo scorso 6 settembre e ritrovato senza vita quattro giorni dopo nelle campagne della Nurra, tra Monte d’Accoddi e l’area industriale di Truncu Reale.

Sono necessari degli esami tossicologici sui campioni prelevati dagli organi, oggi con l'autopsia, per stabilire con esattezza la causa della morte. Il medico legale Francesco Serra, incaricato dalla Procura di Sassari, ha eseguito stamattina l'esame, dal quale non sarebbero state rilevate lesioni interne o ferite esterne non determinanti per la morte, ma il corpo era molto deturpato per cui l'autopsia non ha potuto dare certezze.

Per stabilire le cause del decesso sarà dunque necessario aspettare l'esito degli esami tossicologici sui campioni di tessuto prelevati dagli organi della vittima. Esito che potrà indicare se il 45enne abbia assunto droghe e/o alcol e in che misura prima della sua morte.

Intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sassari si concentrano su quattro persone che hanno trascorso la serata e la notte di sabato 6 settembre con William Manca. I quattro sono stati sentiti più volte dagli inquirenti, così come sono stati sentiti i familiari e molti conoscenti. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e capire se qualcuno possa aver abbandonato il suo corpo in campagna, seminascosto dalla vegetazione.