Disavventura a lieto fine, questo pomeriggio, per un pescatore che a causa di un’avaria al motore si è ritrovato in balìa delle correnti sul Lago Omodeo. L’uomo è riuscito a dare l’allarme intorno alle 15.30 alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Abbasanta: i Vigili del Fuoco, inoltratisi nelle acque del lago con l’imbarcazione in dotazione e in assetto SFA (Soccorritori Fluviale Alluvionale) hanno recuperato il pescatore, apparso in buone condizioni di salute, e lo hanno accompagnato in sicurezza al porticciolo del Lago.