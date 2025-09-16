È stato colto da un malore mentre era alla guida di un furgone e dopo aver urtato un'auto è andato a sbattere contro le fioriere della rotatoria fra via Cadello, via Is Mirrionis e via Liguria. Così è morto un uomo di 60 anni, questo pomeriggio, a Cagliari.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una medicalizzata del 118 ma i tentativi di rianimare l’uomo si sono rivelati vani.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per eseguire i rilievi e regolare la viabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo.