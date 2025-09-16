Nuovo sbarco di migranti nel sud Sardegna: un barchino con a bordo 12 uomini - presumibilmente partiti dal nord Africa - ha raggiunto, questa mattina, il porticciolo turistico di Marina Piccola, all'inizio del Poetto.

L'imbarcazione è stata avvistata da un pescatore, che ha subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura cagliaritana. I migranti sono stati bloccati e successivamente trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.