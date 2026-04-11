Sabato all’insegna del sole e di un clima pienamente primaverile, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare già dalle ore successive. Dopo una giornata stabile su gran parte del Paese, da domenica è atteso un peggioramento che partirà dal Nord con l’arrivo di un fronte temporalesco, destinato poi a estendersi lunedì anche al Centro e, entro la serata, al Sud.

A delineare lo scenario è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui si profila “un fronte temporalesco che darà il via a una fase decisamente più dinamica e perturbata”. Fino a sabato, però, il Mediterraneo resterà sotto l’influenza di un campo di alta pressione di matrice africana. “Ancora per sabato il bacino del Mediterraneo sarà abbracciato da un promontorio del vasto anticiclone africano, un sistema di alta pressione che dal deserto del Sahara si spingerà fino al cuore dell'Europa. Questa configurazione - osserva Gussoni - garantirà un'atmosfera estremamente stabile”.

Gli effetti si faranno sentire anche in Sardegna, dove nella giornata di domenica le temperature potranno salire sensibilmente. “A causa di questa situazione, nella giornata di domenica in alcune aree della Sardegna si toccheranno addirittura i 30°C”. Un caldo anomalo per il periodo che anticiperà però un rapido cambio di scenario.

Già dalla serata di domenica, infatti, l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa favorirà lo sviluppo dei primi temporali, segnando l’inizio di una fase più instabile.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 12 aprile 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dai settori meridionali, e in estensione al resto della regione, dalla serata.

Temperature: minime stazionarie; massime in calo, localmente anche sensibile.

Venti: moderati dai quadranti orientali con rinforzi lungo le coste.

Mari: molti mossi i bacini sud-orientali e il Golfo dell'Asinara.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 13 aprile 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati.

Temperature: minime stazionarie; massime localmente in sensibile calo.

Venti: generalmente deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali in serata.

Mari: molti mossi, con moto ondso in aumento nel corso della giornata lungo le coste occidentali.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Martedì e mercoledì il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense nel settore orientale. Le temperature saranno generalmente stazionarie. I venti saranno moderati, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. I mari saranno molto mossi, localmente agitati lungo le coste occidentali, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata di mercoledì.