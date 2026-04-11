Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma che sofferenza all'Unipol Domus. Nello scontro diretto contro la Cremonese, il Cagliari vince 1-0 grazie al gol di Esposito al 63' e si rilancia nella corsa salvezza, tornando alla vittoria dopo due mesi e mezzo: un successo che vale doppio.

La partita è stata tutt'altro che semplice, visto che nel primo tempo si è visto un Cagliari intimorito e pauroso e che ha visto arrivare i fantasmi soprattutto in due occasioni quando Okereke ha graziato per due volte la difesa rossoblù. Nella parte finale della prima frazione si è poi vista una squadra, quella sarda, più sul pezzo, e che ha proseguito nella ripresa, quando è anche arrivato il gol.

Fino alla fine i tifosi hanno tenuto il fiato sospeso, visto che la partita è stata in equilibrio fino al 95', ma alla fine tutta la Domus è potuta esplodere di gioia per la vittoria. Da segnalare il rientro in campo, nel finale, di Belotti, che mancava dallo scorso settembre.

Una boccata d'ossigeno necessaria per affrontare al meglio le prossime due partite, durissime, contro Inter e Atalanta, ma con un vantaggio ora di nuovo di sei punti dalla terz'ultima in classifica.

FORMAZIONI

Cagliari (4-3-2-1) Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez (43' st Dossena) Obert; Mazzitelli (31' pt Adopo), Deiola, Gaetano, Folorunsho (16' st Zè Pedro), Esposito (43' st Belotti), Borrelli (16' st Mendy). (12 Sherri, 24 Ciocci, 22 Dossena, 28 Zappa, 18 Raterink, 27 Liteta, 25 Sulemana, 20 Albarracin, 9 Kilicsoy, 37 Trepy). All.: Pisacane.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano (28' st Barbieri), Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (23' st Sanabria), Grassi, Bondo (33' st Zerbin) Vandeputte (23' st Payero); Bonazzoli, Okereke (33' st Djuric). (16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 21 Lottici Tessandri, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino). All.: Giampaolo.

RETI E DETTAGLI

Arbitro: Doveri di Roma. Reti: nel st 18' Esposito. Angoli: 6 a 4 per il Cagliari. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Terracciano e Adopo per gioco falloso. Spettatori: 16.412 (sold out).