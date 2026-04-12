Poco dopo le 3 di questa notte la provinciale 15 è stata teatro di un grave incidente stradale, avvenuto nel tratto compreso tra il bivio per Uri e l’ingresso a Ittiri. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente, dando origine a un impatto dalle conseguenze serie.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Sassari, chiamata a operare in condizioni particolarmente complesse. Le posizioni dei veicoli, gravemente danneggiati, hanno infatti reso difficoltose le operazioni di estrazione dei feriti, richiedendo un intervento accurato e prolungato.

Tre le persone coinvolte, tra cui una minore. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario giunto con diverse ambulanze e trasportati d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. La viabilità è stata ripristinata solo dopo circa due ore, al termine delle attività di intervento.

Resta ora da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.