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Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio 2026, lungo la SS 125, a Siniscola, nei pressi della frazione di Santa Lucia. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, tra cui un’auto alimentata a gas.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui un bambino, trasportato all’ospedale dal personale sanitario intervenuto sul posto.
Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.