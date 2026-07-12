Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano sta per portare in Italia la terza ondata di caldo estivo a partire da oggi, domenica 12 luglio, con temperature nettamente superiori alle normali stagionali e picchi sopra i 40 gradi soprattutto nel Centro-Sud e Sardegna e Sicilia.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il picco massimo di calore è previsto tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara influenzeranno ampiamente la Penisola. Le temperature potranno toccare i 38-39 gradi in diverse zone interne del Lazio e della Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi.

"Stiamo vivendo una stagione caratterizzata da eventi estremi e persistenti", osserva Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, sottolineando come i recenti dati del programma europeo Copernicus abbiano evidenziato temperature eccezionalmente elevate nel mese di giugno a livello continentale.

Un'alta pressione manterrà le condizioni di bel tempo su gran parte del Paese per la maggior parte della prossima settimana. Il caldo si farà sentire anche nelle regioni settentrionali e lungo l'arco alpino, dove le temperature in aumento favoriranno la fusione dei ghiacciai.

Tuttavia, intorno all'18 luglio potrebbe verificarsi un cambiamento significativo, con l'arrivo di un fronte instabile proveniente dal Nord Europa che potrebbe portare a un calo delle temperature e temporali nelle regioni settentrionali. Gli esperti avvertono del rischio di fenomeni meteorologici intensi, inclusi possibili grandinate, a causa dell'accumulo di calore nei bassi strati dell'atmosfera.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 12 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte in serata.

Venti: deboli da Nord Nord-Est sul settore settentrionale tendenti alla variabilità dalla serata, a regime di brezza altrove.

Mari: mossi, localmente poco mossi sul settore occidentale.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 13 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento sul settore nord-orientale e pressoché stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi, mossi sulle coste del Sulcis.

Previsioni per la giornata di martedì 14 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: da moderato a localmente sensibile aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre le massime potrebbero subire un calo sul settore occidentale e settentrionale mercoledì. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno poco mossi.