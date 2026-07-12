Un uomo di 51 anni residente a Cagliari è morto durante la mattina di oggi, domenica 12 luglio 2026, dopo aver sparato due colpi d'arma da fuoco in direzione della titolare di una palestra a Mulinu Becciu.

Il primo colpo è stato sparato verso la donna, che è riuscita a mettersi al sicuro all'interno dell'edificio. Successivamente, l'uomo si è sparato un secondo colpo al torace con un fucile calibro 12 regolarmente detenuto. Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico, non è stato possibile salvargli la vita.

La Polizia ha rinvenuto il corpo dell'uomo senza vita sul posto, accanto al fucile utilizzato per gli spari. Durante le indagini in corso, sono stati raccolti e repertati i bossoli calibro 12 e altri elementi utili per ricostruire l'accaduto. Gli investigatori della Squadra Mobile e della Procura della Repubblica stanno interrogando diverse persone per comprendere appieno la dinamica dei fatti, ma secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva cercato per due volte di iscriversi a un corso di danza in palestra, senza successo.

La salma dell'uomo è stata trasferita presso le camere mortuarie dell'Ospedale "A. Brotzu" di Cagliari per l'esame autoptico. La comunità locale è sconvolta da questo tragico episodio avvenuto alle prime ore del mattino.