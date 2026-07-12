Migliaia di persone hanno preso parte alla grande festa di piazza andata in scena ieri, 11 luglio, a Ollolai, con la 23^ edizione del Palio degli Asinelli. L'imperdibile appuntamento, divenuto un grande classico dell'estate in Barbagia, ha soddisfatto a pieno le aspettative proponendo un ricco programma di eventi e suggestioni che ha raggiunto l'apice in tarda serata quando la finalissima ha visto i migliori fantini di serata sfidarsi in groppa ai somarelli lungo il percorso ad anello disegnato nella centralissima piazza Marconi.

La Pro loco di Ollolai e l'amministrazione comunale hanno messo in campo ancora una volta un'imponente macchina organizzativa capace di accogliere nel centro barbaricino un gran numero di spettatori, che hanno potuto assistere allo spettacolo dalle tribune installate attorno al tracciato.

Il Re della piazza è stato Giuseppe Talanas di Orune, che in groppa al somarello Django ha sbaragliato la concorrenza segnando il bis dopo il trionfo messo a segno già nella scorsa edizione. La coppia formata da Fabrizio Daga e Bingo, invece, ha portato il Palu de sos Vihinados al rione di Sa Padule sconfiggendo al fotofinish Su Montricu.

L’evento, presentato da Roberto Tangianu col commento tecnico di Tore Budroni, è stato trasmesso in diretta da Sardegna Live. A impreziosire la serata le esibizioni dei Dilliriana, degli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta (Palio di Alba) e dei Tamburini e Trombettieri della Sartiglia Gruppo Città di Oristano.﻿

La finale del Palio degli asinelli ha visto ai nastri di partenza, oltre al vincitore, Luca Pintore su Leporeddu (secondo posto), Gavino Brau e Bingo (terza piazza), Pietro Bussu su Platini, Francesco Talanas su Reberde, Giuseppe Chessu su Campione.

"Venire qua a Ollolai è sempre bello – ha dichiarato Talanas dopo la prestigiosa vittoria –, sento tanto questo palio. È un evento rinomato di cui si parla tutto l'anno e la voglia di esserci è sempre tanta. Anche se sono partito male sono riuscito a recuperare gli altri e vincere, un grande risultato. Quando ho tagliato il traguardo per primo ci credevo e non ci credevo. Invece è andata anche grazie all'asinello Django, speriamo vada sempre così".