La Sardegna rimane sotto osservazione sul fronte incendi: la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolosità per la giornata di domani, lunedì 13 luglio 2026, confermando il livello di rischio codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta, anche per il territorio di Cagliari.

L’allerta prosegue dopo quella già in vigore nella giornata odierna, domenica 12 luglio, in un periodo caratterizzato da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

L’Amministrazione comunale di Cagliari invita la popolazione alla massima prudenza e a mettere in atto comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza, quella della collettività e il patrimonio ambientale e paesaggistico.

Intanto, anche oggi la Sardegna ha vissuto un’altra giornata segnata dagli incendi. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero della base operativa di Fenosu per un rogo divampato nelle campagne del Comune di Cabras, in località C. Pinna. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Oristano, che ha consentito di domare l’incendio.

Con l’estate ormai entrata nel vivo, resta alta l’attenzione sul fronte incendi e le autorità rinnovano l’appello alla collaborazione dei cittadini: evitare comportamenti che possano innescare focolai e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.