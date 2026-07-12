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Tragedia durante la mattina di oggi, domenica 12 luglio 2026, sulla strada provinciale 2, all’altezza di Uta, alle porte di Cagliari, dove purtroppo due giovani sono morti a causa di un drammatico incidente stradale.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto sulla quale viaggiavano le due vittime si sarebbe scontrata frontalmente con una vettura proveniente dalla direzione opposta.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, con ambulanze ed elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.
Ferite le tre persone che si trovavano a bordo dell’altra automobile, tra cui un minorenne. Tutte sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.