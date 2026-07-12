In occasione della festa di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha inviato un messaggio di auguri e riconoscimento ai membri del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che in queste settimane, in un momento critico dell'anno, segnato da temperature elevate e da un'intensa attività di prevenzione, sorveglianza e soppressione degli incendi, stanno lavorando instancabilmente nella lotta agli incendi che minacciano il territorio regionale.

“In occasione della ricorrenza del Santo Patrono San Giovanni Gualberto, guida e simbolo dei Forestali d’Italia, desidero fare gli auguri e i ringraziamenti per il prezioso servizio che il Corpo Forestale svolge ogni giorno. Questa ricorrenza - sottolinea la Presidente della Regione - assume un significato ancora più profondo perché cade nel pieno della Campagna antincendi, in giornate particolarmente impegnative, segnate da temperature elevate e da un’intensa attività operativa. Voglio ringraziare personalmente tutte le donne e gli uomini del corpo forestale per il grande lavoro che stanno svolgendo in questa delicata fase dell’anno, spesso in condizioni estremamente difficili”.

“E ora mi rivolgo direttamente a voi: grazie. Ciò che fate ogni giorno è il risultato della competenza, della disponibilità e del senso di responsabilità che ciascuno di voi mette al servizio della Sardegna. E lo dico con la responsabilità e l’orgoglio di rappresentarvi insieme al vostro Comandante, Gianluca Cocco”.

“Celebreremo la ricorrenza insieme al termine della campagna contro gli incendi, come di consueto. Ma oggi, come in tutti questi giorni difficili, il mio pensiero va, con tanta gratitudine, a voi e alle vostre famiglie”, conclude la Presidente della Regione.