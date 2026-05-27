I parcheggi accessibili per le persone con disabilità a Quartu Sant'Elena sono stati incrementati, portando il totale dei posti riservati a quasi 600, distribuiti tra il centro città e il litorale.

Attualmente, l'elenco aggiornato degli stalli prevede 510 posti nel centro cittadino, di cui 17 di recente istituzione. Inoltre, sono disponibili 33 parcheggi lungo il lungomare Poetto e altri 31 lungo il resto del litorale, inclusa la zona del Margine Rosso.

Ulteriori cinque posti riservati si trovano lungo le strade gestite dalla Città Metropolitana di Cagliari, mentre 29 parcheggi precedentemente riservati sono stati soppressi in seguito all'aggiornamento del piano.

"Questo intervento rappresenta un atto dovuto nei confronti di una parte della nostra comunità che ha il diritto di muoversi e di accedere agli spazi pubblici in condizioni di piena dignità - spiega l'assessora comunale a Mobilità e Trasporti, Elisabetta Atzori -. Non si tratta di semplice manutenzione della segnaletica: è un tassello di un ripensamento complessivo della città in chiave di accessibilità e funzionalità della sosta, che questa Amministrazione sta portando avanti con metodo e responsabilità. La riorganizzazione degli stalli riservati alle persone con disabilità si inserisce infatti in un più ampio programma di rivisitazione della segnaletica stradale sull'intero territorio comunale", conclude l'assessora.