La Questura di Sassari ha coordinato nella giornata di ieri un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e della microcriminalità, oltre che al rafforzamento della sicurezza urbana nel centro storico cittadino.

L’operazione, svolta in forma congiunta, ha coinvolto equipaggi della Squadra Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, della Polizia Stradale di Sassari, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Sassari.

I controlli si sono concentrati in particolare nelle aree della stazione ferroviaria, di corso Vittorio Emanuele, via La Marmora e piazza Tola, considerate zone sensibili per l’elevata presenza di persone e per specifiche esigenze di tutela della sicurezza urbana.

Nel corso del servizio, effettuato attraverso pattuglie automontate, motomontate e appiedate, sono state identificate circa 250 persone. L’attività ha inoltre portato alla segnalazione di alcuni soggetti e alla denuncia di una persona per violazioni legate all’immigrazione clandestina.

Parallelamente sono stati controllati cinque esercizi pubblici, tra bar e circoli privati, nell’ambito delle verifiche amministrative finalizzate al rispetto della normativa di settore e alla prevenzione di situazioni di degrado e illegalità. Nel corso delle ispezioni sono state anche elevate alcune sanzioni amministrative.