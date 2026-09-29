Informazione, ascolto e confronto sull’allattamento materno. In occasione della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) 2026, il Distretto Sanitario di Sorgono della ASL 3 di Nuoro promuove l’iniziativa “Ogni mamma, ogni storia, ogni allattamento”.

L’appuntamento, organizzato dal Consultorio Familiare di Sorgono in collaborazione con le Ostetriche di Comunità SNAI, è in programma il prossimo 6 ottobre 2026 alle ore 16:00 in Piazzetta Concas a Sorgono.

L’incontro nasce come occasione informale e accogliente per parlare di allattamento, porre domande, esprimere dubbi, affrontare eventuali difficoltà e condividere le proprie esperienze, con il supporto qualificato delle ostetriche.

La SAM, promossa a livello mondiale da WABA, OMS e UNICEF, rappresenta un momento dedicato alla promozione, alla protezione e al sostegno dell’allattamento materno, riconosciuto come diritto della mamma e del bambino e come importante strumento di salute pubblica.

Il tema di quest’anno, “Ogni mamma, ogni storia, ogni allattamento”, punta a valorizzare l’unicità di ogni percorso, senza giudizi, offrendo un supporto concreto e basato sulle evidenze scientifiche.

Durante il pomeriggio sono previste attività e momenti interattivi pensati per imparare, divertirsi e condividere esperienze in un clima di sostegno reciproco.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le mamme, alle future mamme, ai papà, alle famiglie, ai nonni e a chiunque desideri conoscere meglio il tema dell’allattamento e della genitorialità.

Per permettere una migliore organizzazione degli spazi e delle attività, è richiesta la conferma della presenza contattando le Ostetriche di Comunità SNAI al numero 340 4650779.