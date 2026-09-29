Terribile tragedia durante la mattina di oggi, martedì 29 settembre 2026, a Bolzano, dove una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita da un furgone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:20, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, davanti all'ingresso del centro commerciale Waltherpark. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori sanitari, insieme ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, la piccola è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.