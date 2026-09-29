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Si terrà oggi, martedì 29 settembre, alle ore 18 presso l’Ambasciata Italiana a Parigi la conferenza “Ascoltare l’Universo - rendere visibile ciò che non si vede: le onde gravitazionali come suono dell’universo”.
L'incontro sarà dedicato all'Einstein Telescope, il futuro osservatorio di onde gravitazionali che l'Italia candida a ospitare nell'area dell'ex sito minerario di Sos Enattos, a Lula, nel Nuorese. Il progetto punta a studiare con una sensibilità senza precedenti le onde gravitazionali prodotte da alcuni dei fenomeni più violenti dell'Universo, come la fusione di buchi neri e le esplosioni di stelle di neutroni.
A rappresentare la Sardegna all'appuntamento sarà la presidente della Regione Alessandra Todde, che interverrà insieme a ricercatori e rappresentanti delle istituzioni scientifiche coinvolte nel progetto.
Dopo i saluti del ministro plenipotenziario Ludovico Serra, prenderanno la parola Marie Anne Bizouard, collaboratrice del progetto Virgo, Patrice Verdier, del Ministero della Ricerca francese ed esperto scientifico, Fulvio Ricci, dell'Università Sapienza di Roma, Michele Punturo, coordinatore del progetto Einstein Telescope, e Marica Branchesi, del Gran Sasso Science Institute.
A concludere i lavori sarà Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.