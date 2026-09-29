La sanità sassarese, durante l'assemblea generale dell'Aou, ha confermato la decisione di scioperare per due giorni consecutivi, l'8 e il 9 ottobre. Il movimento di protesta, che coinvolge tutte le sigle sindacali e le rsu, prevede per l'8 ottobre una manifestazione di fronte al palazzo del Consiglio regionale a Cagliari.

Il giorno seguente, i dipendenti dell'Azienda ospedaliero universitaria torneranno a Sassari per continuare la loro mobilitazione, con un'assemblea pubblica che si terrà in strada, di fronte alla sede della direzione generale in viale San Pietro.

"Lo sciopero non nasce dalla volontà di interrompere servizi o creare mero disagio. Nasce dalla necessità di impedire che il sistema continui a fermarsi, giorno dopo giorno, per carenza di personale, disorganizzazione e mancato riconoscimento dei diritti, generando ben oltre che il disagio di una giornata. Ci fermiamo due giorni perché da troppo tempo sono ferme le risposte", spiegano i sindacati.

"Non andremo a Cagliari a chiedere solidarietà o promesse: chiederemo atti, decisioni e soluzioni - proseguono le sigle - La situazione dell'Aou di Sassari non può più essere considerata esclusivamente una questione aziendale: riguarda il diritto alla salute di un intero territorio. Chiederemo un intervento capace di affrontare e risolvere sia l'emergenza del personale e dell'organizzazione assistenziale, sia le questioni economiche e contrattuali che da troppo tempo rimangono irrisolte".