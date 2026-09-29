Alessandro Di Battista farà il suo ritorno in televisione durante la serata di oggi, martedì 29 settembre 2026, a "DiMartedì", dopo i problemi di salute avuti durante il suo soggiorno a Cuba e aver subito un intervento a L'Avana.

L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è tornato in Italia circa due settimane fa e sarà ospite della trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 alle 21:15. Durante la scorsa stagione televisiva, Di Battista era spesso presente nello studio del programma e la settimana scorsa ha inviato un videomessaggio a Floris in occasione della prima puntata della nuova stagione.

"Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba", il messaggio di Di Battista che oggi sarà ospite. ﻿Dai propri profili social, l'ex deputato fa riferimento alle 22.30 come orario del suo intervento.

Durante la puntata, che vedrà la partecipazione di Pierluigi Bersani e altri ospiti, si porrà l'attenzione sull'analisi della situazione attuale tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Si discuterà sull'impatto del caro carburanti sull'approvazione del governo e sulla popolarità della premier Giorgia Meloni, con particolare riferimento all'introduzione di un tetto al prezzo di benzina e gasolio da parte di alcune compagnie.

Inoltre, si valuterà l'influenza del generale Vannacci sull'arena politica e dei risultati delle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Il focus si estenderà anche agli affari esteri, con aggiornamenti sui conflitti in corso e sulle implicazioni per l'Italia e l'Europa. Sul fronte economico, si analizzeranno le prossime misure fiscali e pensionistiche previste nella prossima manovra economica del governo, l'ultima prima delle elezioni. Infine, la copertina satirica curata da Luca e Paolo. La puntata è fruibile tramite l'app LA7 su smartphone e smart TV, oltre che su la7.it.