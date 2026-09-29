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Alessandro Di Battista farà il suo ritorno in televisione durante la serata di oggi, martedì 29 settembre 2026, a "DiMartedì", dopo i problemi di salute avuti durante il suo soggiorno a Cuba e aver subito un intervento a L'Avana.
L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è tornato in Italia circa due settimane fa e sarà ospite della trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 alle 21:15. Durante la scorsa stagione televisiva, Di Battista era spesso presente nello studio del programma e la settimana scorsa ha inviato un videomessaggio a Floris in occasione della prima puntata della nuova stagione.
"Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba", il messaggio di Di Battista che oggi sarà ospite. Dai propri profili social, l'ex deputato fa riferimento alle 22.30 come orario del suo intervento.
Durante la puntata, che vedrà la partecipazione di Pierluigi Bersani e altri ospiti, si porrà l'attenzione sull'analisi della situazione attuale tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Si discuterà sull'impatto del caro carburanti sull'approvazione del governo e sulla popolarità della premier Giorgia Meloni, con particolare riferimento all'introduzione di un tetto al prezzo di benzina e gasolio da parte di alcune compagnie.
Inoltre, si valuterà l'influenza del generale Vannacci sull'arena politica e dei risultati delle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Il focus si estenderà anche agli affari esteri, con aggiornamenti sui conflitti in corso e sulle implicazioni per l'Italia e l'Europa. Sul fronte economico, si analizzeranno le prossime misure fiscali e pensionistiche previste nella prossima manovra economica del governo, l'ultima prima delle elezioni. Infine, la copertina satirica curata da Luca e Paolo. La puntata è fruibile tramite l'app LA7 su smartphone e smart TV, oltre che su la7.it.