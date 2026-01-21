Ottana si ferma oggi per stringersi attorno alla famiglia di Francesco Pio Fenudi, il bambino di due anni tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Un dolore profondo, che ha colpito l’intera comunità e che ha portato il sindaco Franco Sabato a proclamare il lutto cittadino per la giornata di oggi, 21 gennaio 2026, in concomitanza con la celebrazione dei funerali.

Le esequie si terranno alle 15:30 nella chiesa di San Nicola, dove parenti, amici e concittadini daranno l’ultimo saluto al piccolo Francesco Pio, in un clima di dolore e raccoglimento. Le bandiere del Comune sono state esposte a mezz’asta, segno visibile di una tragedia condivisa che va oltre le parole.

Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si ricorda come, il 15 gennaio scorso, l’intera comunità sia stata colpita da un evento drammatico che ha lasciato un segno profondo. "È doveroso - si legge nel provvedimento - rappresentare ai familiari e agli amici la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità", interpretando il sentimento comune della popolazione.

Oltre al lutto cittadino per l’intera giornata, l’ordinanza prevede anche l’osservanza di un minuto di silenzio nel primo Consiglio comunale utile e invita cittadini, istituzioni, associazioni e attività private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, evitando comportamenti in contrasto con lo spirito della giornata.