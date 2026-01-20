L’emergenza maltempo in Sardegna vede un forte impegno dei Vigili del fuoco, con circa 300 operatori impegnati nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Direzione Regionale VVF per l’Isola. Oltre alla consueta forza in campo, è stato potenziato lo schieramento con unità specializzate nel Contrasto del Rischio Acquatico e squadre operative per interventi legati agli effetti del maltempo. Tutti i Comandi provinciali lavorano a stretto contatto con Prefetture e sindaci dei comuni interessati.

Tra gli interventi più significativi, a Santa Teresa di Gallura è stato messo in sicurezza il tetto di un’abitazione privata abitata da un’anziana donna a seguito di un cedimento parziale; a Nuoro sono state chiuse strade in prossimità del Monte Ortobene per frane e smottamenti. Nello stesso territorio, a Oliena i Vigili del Fuoco hanno recuperato tre cavalli isolati a causa dell’esondazione di un torrente, mentre a Villagrande una squadra fluviale ha verificato le condizioni di un allevatore rimasto isolato oltre 24 ore.

A Cagliari è stato necessario soccorrere tre persone diversamente abili in abitazioni a rischio allagamento, mentre alle 15 squadre VF hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza di 150 residenti a Capoterra in zone allagate, coordinando l’attività tramite un Posto di Comando avanzato e il supporto delle forze comunali.

Per le prossime 24 ore rimane confermato il potenziamento delle squadre di pronto intervento in tutta l’Isola. Solo nel territorio di Nuoro, nella giornata odierna, sono stati effettuati oltre 75 interventi, per un totale dall’inizio dell’emergenza di più di 164, con 48 unità operative tra cui squadre specializzate nel rischio acquatico e circa 18 mezzi al seguito.