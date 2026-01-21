Almeno dieci le coltellate che hanno ucciso Giovanni Musu, il 53enne che è stato trovato nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia. L'autopsia condotta dalla dottoressa Letizia Gabiati ha rivelato infatti diversi tagli mortali alla schiena e un fendente alla gola.

Il medico legale ha richiesto 60 giorni per completare l'autopsia con esami tossicologici e istologici, mentre le indagini hanno evidenziato le ferite da taglio alla schiena e al collo, insieme ai segni di un tentativo di bruciare il corpo, ma nessuna evidenza di percosse precedenti all'omicidio.

Due uomini sono attualmente indagati per omicidio volontario in concorso, ed entrambi conoscevano la vittima da tempo. I loro telefoni e altri elementi sono stati sequestrati per analisi approfondite.

Il cadavere di Musu è stato scoperto dai vigili del fuoco durante un incendio nel parco, con le gambe avvolte dalle fiamme.