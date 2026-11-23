Dopo mesi di vicende giudiziarie e una lunga assenza dalla vita amministrativa, Franco Saba è tornato a presiedere la scena istituzionale di Ottana. Nella serata di oggi il Consiglio comunale ha potuto finalmente completare il proprio percorso di insediamento con la presenza del sindaco, che ha presentato la giunta e illustrato le linee programmatiche davanti alla comunità.

Alla seduta ha assistito anche Daniela Falconi, sindaca di Fonni, che ha condiviso con Saba dieci anni di esperienza amministrativa e un rapporto di amicizia personale. Al termine dell'incontro ha pubblicato un lungo messaggio sui social, nel quale ha raccontato l'emozione provata nel rivedere il collega con la fascia tricolore e ha allargato la riflessione al tema della presunzione di innocenza e del giudizio pubblico.

"Oggi a Ottana si è finalmente insediato il Consiglio comunale eletto il 7 e l’8 giugno. Stasera l’ho visto con la fascia tricolore, davanti alla sua famiglia, alle associazioni e ai suoi concittadini. Ha presentato la giunta e le linee programmatiche. E mentre parlava si sentiva tutto il peso di questi mesi. Mi sono commossa perché, dopo mesi di attesa, il voto di Ottana ha finalmente trovato espressione nell’aula del Consiglio comunale. E mi sono commossa perché Franco è un amico. Dieci anni di vita amministrativa condivisa, con tutte le difficoltà che chi fa questo mestiere conosce, diventano anche dieci anni di amicizia", scrive.

I mesi dell'inchiesta e il ritorno alla libertà

Il sindaco era finito agli arresti domiciliari nel maggio scorso, con l'accusa di tentata concussione in concorso nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte pressioni per favorire l'assunzione di un consigliere comunale come supervisore nei lavori di realizzazione dell'impianto di accumulo energetico a batterie (BESS) nella zona industriale di Ottana.

Alle elezioni del 7 e 8 giugno era stato riconfermato alla guida del paese, risultando l'unico candidato e ottenendo il 60,8% dei voti. In quel momento si trovava agli arresti domiciliari. Il successivo 13 luglio era stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro, dopo l'aggravamento della misura cautelare per presunte violazioni delle prescrizioni. Dopo 28 giorni era tornato ai domiciliari.

La svolta è arrivata il 4 novembre, quando il Tribunale del Riesame di Sassari ha accolto la richiesta dei difensori Nicola Satta e Gianluigi Mastio, revocando la misura cautelare e disponendo la sua liberazione dopo quasi sei mesi tra carcere e domiciliari. I giudici hanno ritenuto che non sussistessero più le esigenze cautelari che avevano giustificato la misura. Il procedimento per tentata concussione, tuttavia, resta aperto.

Sul fronte amministrativo, il percorso era stato altrettanto complesso. Il 13 ottobre il Tar Sardegna aveva annullato le nomine del vicesindaco e degli assessori effettuate da Saba mentre era sottoposto alla misura cautelare, senza però mettere in discussione la validità del risultato elettorale. La Regione aveva quindi confermato Giovanni Mario Basolu come commissario per la reggenza del Comune.

Il primo cittadino è tornato in Comune già nei giorni successivi alla scarcerazione, dichiarando: "Torno a fare il sindaco, ho fiducia nei giudici".

La riflessione di Falconi: "Trovo tutto disumano"

È soprattutto sul peso umano e personale attraversato da Saba e dai suoi familiari che si concentra il messaggio della sindaca di Fonni. "Franco è stato agli arresti domiciliari, poi in carcere, poi di nuovo agli arresti domiciliari. Il suo nome è finito su tutti i giornali. Stasera ha parlato alla sua comunità da uomo libero. Ho pensato alla dignità con cui ha attraversato questi mesi e a quanto devono essere stati bui, per lui e per chi gli vuole bene", riflette la collega del primo cittadino ottanese.

"Il merito della vicenda è affidato ai giudici. A me resta una domanda che riguarda tutti. Una domanda che mi assilla sempre quando mi trovo davanti queste storie. Quanto spazio siamo capaci di lasciare alla presunzione di innocenza quando una persona finisce in prima pagina? Quanto è giusto togliere la libertà ad un uomo per una “presunzione di reato”? La Costituzione dice che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. È un principio che vale anche fuori dalle aule di tribunale, nel modo in cui parliamo delle persone e nel modo in cui le trattiamo. Il giudizio pubblico può arrivare in un giorno. Il suo peso può durare mesi, anche per una famiglia intera. Io trovo tutto questo profondamente disumano".

Nel messaggio finale, la sindaca rivolge il suo augurio "Buon lavoro, Franco. Buon lavoro alla giunta, buon lavoro a Maria Rita Mulas, fonnese adottata ed eletta a Ottana e da oggi assessora, buon lavoro a tutto il Consiglio comunale di Ottana".