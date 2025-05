Tragedia nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 maggio, a Orune, dove un’autovettura è precipitata per centinaia di metri in uno strapiombo nei pressi di via Pigliaru. L’incidente, avvenuto intorno alle 23, è costato la vita a un uomo di 68 anni, Antonio Deserra, residente nel paese.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo durante la caduta, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, con il supporto del personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), data l’estrema impervietà della zona. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse.

Il medico del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso. Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero della salma.

Presenti sul luogo anche i carabinieri della stazione di Orune, impegnati nei rilievi e nelle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.