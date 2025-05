Attimi di paura questa mattina sulla strada statale 131, all’altezza del chilometro 52, in direzione Sassari. Erano circa le 7:30 quando un automobilista, in transito nel territorio del comune di Sardara, ha notato del fumo uscire dal vano motore della sua auto. L’uomo ha avuto la prontezza di accostare in una piazzola di sosta e mettersi immediatamente in salvo, allertando i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, la 7A, con un’autopompa e cinque operatori. I pompieri hanno domato l’incendio, evitando che le fiamme potessero estendersi oltre il veicolo, e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause esatte del rogo, anche se i primi riscontri fanno pensare a un guasto di natura elettrica. Nessuna persona è rimasta ferita.