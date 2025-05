I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace, al termine di un’articolata indagine avviata lo scorso marzo, hanno denunciato un’assistente sanitaria trentacinquenne in servizio presso la locale Azienda Sanitaria. La professionista è ritenuta responsabile, a vario titolo, di falsità ideologica in atto pubblico e di truffa aggravata.

L’indagine ha preso avvio a seguito della segnalazione dettagliata in ordine a quanto stava accadendo. Gli investigatori hanno così ricostruito il meccanismo ideato dall’assistente sanitaria: tra gennaio 2022 e febbraio 2025, nell’ambito dei resoconti di diversi turni, avrebbe inserito manualmente ore di lavoro mai prestate, apponendo a moduli cartacei firme “digitalizzate” del proprio superiore o modificando i fogli già protocollati con l’aggiunta di date retroattive. In questo modo, si sarebbe procurata indennità e straordinari non dovuti.

Grazie all’analisi incrociata dei registri elettronici, delle timbrature badge e dei documenti cartacei acquisiti in originale, i Carabinieri hanno raccolto un quadro indiziario ritenuto grave: "Per ogni turno fittizio sono state conteggiate le ore indebitamente retribuite, che la Procura potrà oggi porre a base delle proprie valutazioni", fa sapere l'Arma.

L’attività odierna conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel tutelare le risorse pubbliche e la corretta erogazione dei servizi sanitari, intervenendo con rapidità non appena emergono sospetti di condotte fraudolente all’interno delle amministrazioni.