Una lite familiare è sfociata in violenza nella tarda serata di ieri, nel quartiere Torangius di Oristano, dove un uomo di 32 anni ha accoltellato la madre al culmine di un acceso diverbio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora si trova in carcere.

L’allarme è scattato quando al numero di emergenza 113 è arrivata una segnalazione per una violenta lite in corso. All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, la scena è apparsa drammatica: la donna era in strada, ferita, e ha riferito di essere stata aggredita dal figlio poco prima.

Il 32enne, in evidente stato di agitazione, si sarebbe scagliato anche contro i poliziotti, che sono riusciti comunque a bloccarlo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sono gravi, ma è ricoverata in osservazione.

Dopo l’identificazione e gli accertamenti di rito, l’uomo è stato trasferito in Questura e, al termine degli atti, tratto in arresto.