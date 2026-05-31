Attimi di grande preoccupazione nel tardo pomeriggio di oggi a Cala Ginepro, nella zona di Sa Curcurica, dove si erano perse le tracce di un 12enne di nazionalità tedesca.

La richiesta di soccorso è giunta intorno alle 20 alla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro da parte della Capitaneria di Porto di Olbia. Secondo le informazioni disponibili, del giovane non si avevano più notizie da oltre un’ora mentre si trovava in acqua.

Immediatamente è stato attivato il dispositivo di soccorso a supporto delle operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria. Sul posto è stata inviata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola per le ricerche via terra lungo il litorale.

Parallelamente sono entrati in azione anche un gommone e una moto d’acqua provenienti dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco per le ricerche in mare. Attraverso la Direzione regionale è stato inoltre attivato il nucleo SAPR, specializzato nell’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Il lieto fine è arrivato intorno alle 21:30, quando il giovanissimo è stato individuato dalla Capitaneria di Porto di Olbia. Il dodicenne è stato trovato ancora in acqua da una motovedetta partita da La Caletta.

Fortunatamente il 12enne era cosciente, in buone condizioni di salute e non ha riportato conseguenze nonostante il lungo periodo trascorso in mare.

L’intervento si è così concluso con un esito positivo dopo oltre un’ora e mezza di intense ricerche che hanno coinvolto uomini e mezzi impegnati sia lungo la costa che nello specchio d’acqua antistante Cala Ginepro.