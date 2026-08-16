L’undicesima serata della Pastorale del Turismo ospita a La Caletta, negli spazi dell’Area Fraterna, lunedì 17 agosto, un tema delicato e complesso, quello sugli abusi. L’attualità irrompe con forza nei temi e nelle giornate della rassegna organizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro, come è stato in tutte le sue edizioni. Anche questa volta lo farà con delicatezza e spirito critico, suscitando la riflessione e invitando all’ascolto della rappresentazione Ed io avrò cura di te, di Paolo Logli, con Arianna Ciampoli e Antonio Maggio.

La serata si aprirà alle 21:30. L’ingresso è libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

Ed io avrò cura di te

Un percorso artistico e musicale dedicato alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili: un’elaborazione scenica sulla piaga degli abusi negli ambienti ecclesiali.

È un dare voce per ascoltare il dolore di vittime e sopravvissuti, dolore che non va in prescrizione né tantomeno si chiude con i procedimenti giudiziari.

A ispirare il percorso sono state infatti le parole di vittime, sopravvissuti e familiari, proposte nelle Giornate nazionali di preghiera del 18 novembre negli anni 2024 e 2025.

Attraverso la potenza della musica e della parola, lo spettacolo trasforma il trauma personale in una riflessione collettiva sulla responsabilità e la cura di chi è stato ferito. L’arte si fa atto di giustizia poetica per illuminare gli angoli bui, restituire dignità alle storie ferite e ribadire che la salvaguardia dei piccoli e dei vulnerabili deve tornare a essere il cuore pulsante della missione della Chiesa.

Parole che devono continuare a risuonare negli spazi e nei momenti che ciascuna diocesi, associazione/movimento o congregazione religiosa riterrà più opportuni, affinché davvero la tutela diventi una missione comunitaria in continuo crescendo, per dire insieme: «Non aspettare che sia qualcun altro a vedere, capire, intervenire. Non dire “Non è compito mio”. Davanti al dolore di un bambino, di un vulnerabile tutto diventa compito nostro».

Paolo Logli

Nato a La Spezia, è sceneggiatore, autore teatrale e drammaturgo tra i più attivi del panorama italiano. Laureato in Storia all’Università di Pisa, ha scritto per il cinema e la televisione oltre cento progetti tra film, serie e miniserie – da Don Matteo a Soledad, da Il Commissario Manara a K2 - La montagna degli italiani – e ha firmato i testi di tre album del Banco del Mutuo Soccorso.

In teatro ha al suo attivo più di trenta titoli, premiati dall’Ente Teatrale Italiano. Docente di sceneggiatura all’Università Roma Tre, ha curato per la RAI grandi eventi legati alla fede e alla Chiesa cattolica: le dirette col Santo Padre per Il Papa incontra i giovani, Figlio ecco tua madre e Vent’anni del Papa con i giovani, la celebrazione Unitalsi a Lourdes, il Giubileo dei giovani 2025 a Piazza San Pietro, la Perdonanza Celestiniana dell’Aquila e la 50ª Settimana Sociale della CEI a Trieste.

Arianna Ciampoli

Conduttrice e autrice tv e radio. Tra i programmi condotti: Telethon - Rai1, Rai2, Rai3 - Concerto dell’Epifania - Rai1 - Women for women. Against Violence - Rai2 “EurHope” L’incontro di papa Giovanni Paolo II con i giovani. Rai1, 1995 - A sua immagine - Rai 1 Solletico - Rai1; Cominciamo bene estate - Rai3; L’estate in diretta - Rai1.

Su Tv2000: 1x1 - Talk per ragazzi; Ci vediamo da Arianna; Questa è vita.

In Radio: attualmente conduce Buongiorno Radio Kids su Rai Radio Kids (premio Microfono d’oro. Premio Parola d’Oro).

Antonio Maggio

Cantautore. Vince nel 2013 il Festival di Sanremo nella sezione “Giovani” con il brano Mi servirebbe sapere, oltre al “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”, “Premio Emanuele Luzzati” e “Premio AFI”. Il singolo in poche settimane viene certificato Disco d’Oro per le oltre 25.000 copie vendute e anticipa l’album d’esordio Nonostante tutto, presentato durante un lungo tour estivo di oltre 40 date.

Nel 2014 viene pubblicato il secondo album, L’ equazione e nel 2016 esce Amore Pop, grazie al quale riceve il prestigioso “Premio Giorgio Faletti” per la musica, con menzione speciale al valore letterario.

Nel febbraio 2020 viene invitato da Amadeus come ospite d’onore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenta in anteprima il nuovo singolo La Faccia e il Cuore. Nel gennaio 2026 esce il nuovo singolo Greta, in coppia con il cantautore Pierdavide Carone, canzone che attraverso una storia d’amore affronta la tematica della salvaguardia ambientale.

La Pastorale del Turismo

Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.