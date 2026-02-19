Il Carnevale di Orani, in programma sabato 21, è stato annullato momentaneamente e rinviato a data da destinarsi. La decisione è arrivata nelle ore successive all’agguato mortale che ieri, mercoledì 18 febbraio, ha sconvolto il paese.

A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, all’associazione della maschera de Su Bundhu, al gruppo carro e a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione degli eventi. "A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità - si legge nella nota - abbiamo deciso di annullare momentaneamente il carnevale oranese, rinviandolo a data da destinarsi. Ci stringiamo in un abbraccio sincero alla famiglia, profondamente addolorati e sgomenti. Chi ha osato fare questo gesto ha ferito gravemente anche tutta la nostra comunità".

La tragedia si è consumata nel centralissimo corso Italia. La vittima è Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato atteso sotto casa e colpito da uno o più spari nel buio mentre rientrava. Dopo essere arrivato in compagnia della fidanzata, sarebbe uscito nuovamente per recuperare qualcosa dall’auto, trovandosi davanti al suo assassino. Il killer si è poi dileguato senza lasciare tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato immediatamente controlli a tappeto nel territorio. Le indagini sono in corso per ricostruire movente e dinamica. A dicembre Pireddu era già stato vittima di un attentato: la sua auto era stata incendiata.

La notizia si è diffusa rapidamente, colpendo nel profondo una comunità che si preparava alla sfilata delle maschere prevista per sabato 21 febbraio. Un appuntamento atteso, anche alla luce della recente partecipazione delle maschere di Orani al Carnevale di Venezia.