Orotelli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più identitari del suo calendario culturale: su Carrasecare Oroteddesu 2026, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli, dal Comune di Orotelli e dall’Associazione Maschere Etniche Thurpos. Un Carnevale che non è solo festa, ma racconto collettivo, rito e memoria, e che quest’anno assume un valore ancora più significativo grazie a un importante riconoscimento nazionale.

La manifestazione ha infatti ottenuto il marchio di qualità “Carnevali Autentici”, assegnato dall’EPLI – Ente Pro Loco Italia, a conferma dell’impegno portato avanti negli anni nella tutela e nella promozione della cultura orotellese. Il ritiro ufficiale del riconoscimento è previsto il 18 marzo 2026 alla Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, un passaggio che porterà il nome di Orotelli e delle sue tradizioni nel cuore delle istituzioni nazionali.

Il programma di Su Carrasecare Oroteddesu 2026 si sviluppa su più giornate, coinvolgendo l’intera comunità e aprendo le porte anche ai visitatori.

Domenica 15 febbraio, a partire dalle 15:30, le vie del paese saranno attraversate dalla sfilata de Sos Thurpos, Sos Thurpeddos, S’Eritaju, maschere spontanee e carri allegorici. Il raduno è previsto presso il Parco Giochi del rione Mussinzua, con festa finale in Piazza 1° Maggio. In programma anche il concorso “Famiglie in maschera”, che premierà la famiglia più simpatica e spiritosa, l’intrattenimento musicale affidato agli organettisti locali Ayrton Ortu e Mattia Bosu, e le tradizionali cattas per tutti.

Martedì 17 febbraio, alle 16.00, in Piazza Santa Ruche, spazio ai più giovani con una festa in maschera dedicata a bambini e ragazzi insieme a Sos Thurpeddos, animata dallo staff di Magic Dreams.

Il momento culminante sarà domenica 22 febbraio. Durante la giornata sarà possibile visitare la mostra permanente di Gaspare Bosu, “Orotelli ai primi del ’900”, con riproduzioni in scala dei monumenti e degli scorci storici del paese, allestita presso il caseggiato della scuola secondaria in via Nuoro.

Alle 11:00, in Piazza Santa Ruche, gli ospiti del Carnevale potranno indossare Su Gabbanu e cospargersi il viso con Su Tintieddu, vivendo in prima persona il significato profondo dell’essere unu Thurpu.

Nel pomeriggio, alle 15:30, nuova grande sfilata de Sos Thurpos, Sos Thurpeddos, S’Eritaju, maschere spontanee, carri allegorici e il tradizionale carro con i buoi, con raduno nel rione Iscattai e festa finale in Piazza Su Palu.

Non mancheranno i concorsi dedicati a Gruppi in maschera, Maschera singola, Carri allegorici e al “Su Thurpu prus bezzu”, accompagnati dall’intrattenimento musicale di Davide Ledda, Fabio Puddu e Gian Michele Lai. Vino offerto dall’Associazione Maschere Etniche Thurpos. Ma anche cattas, fava e lardu per tutti nel segno della condivisione e dell’ospitalità.

"L’assegnazione del marchio di qualità 'Carnevali Autentici' rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione delle tradizioni locali", sottolinea Francesca Murru, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli. "Il Carrasecare Oroteddesu viene riconosciuto per il suo impegno nella preservazione e promozione della cultura orotellese. Questo riconoscimento contribuisce a dare maggiore visibilità a Orotelli e alle sue iniziative culturali, rafforzando il legame tra comunità, storia e identità".