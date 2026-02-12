Il maltempo che in queste ore sta interessando la Sardegna costringe allo stop anche uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale nel Goceano.

La XV edizione della Pentolaccia a Cavallo Benetuttese, inizialmente in programma venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026, è stata rinviata a venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026.

Una decisione presa alla luce delle condizioni meteo avverse e dell’allerta per venti di burrasca che stanno interessando l’Isola, con l’obiettivo di garantire sicurezza a partecipanti, cavalli, gruppi ospiti e pubblico.

Un evento identitario per il Goceano

Benetutti si prepara dunque a vivere uno degli appuntamenti più autentici e suggestivi del Carnevale con qualche settimana di ritardo, ma senza perdere entusiasmo.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ippica Benetuttese con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Benetutti e della Fondazione di Sardegna, rappresenta da anni un momento di forte richiamo per l’intero territorio, valorizzando il ruolo del cavallo, la tradizione e il senso di appartenenza comunitaria.

Un evento capace di coinvolgere grandi e piccoli e di richiamare visitatori e appassionati da tutta la Sardegna.

Il programma confermato (6 e 7 marzo)

Venerdì 6 marzo

Alle ore 15:00 spazio ai più piccoli con la Pentolaccia a Cavallo Benetuttese Junior, in collaborazione con i maneggi Oromalune di Nuoro e Logoniai di Sarule. A presentare la giornata sarà Giuliano Marongiu.

Alle ore 19:00 la piazza si animerà con i balli tradizionali del Gruppo Folk Benetutti e del Mini Folk Benetutti.

Alle ore 20:30 è previsto il concerto di Luciano Pigliaru.

Sabato 7 marzo – il cuore dell’evento

La giornata principale sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Alle ore 10:30 prenderà il via la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, con la partecipazione di:

• Sos Merdules Bezzos di Ottana

• Is Scruzzonis di Siurgus Donigala

• S’Urzu e Sos Bardianos di Ula Tirso

• S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro

Alle ore 11:30 le vie del paese saranno attraversate dall’esibizione itinerante del coro “Sos Cantores de Benetutti”.

Alle ore 14:00 andrà in scena la Pentolaccia a Cavallo Benetuttese 2026, momento clou della manifestazione. Presentazione affidata a Giuliano Marongiu, con il commento di Andrea Rosas. Ospite d’onore sarà ancora Luciano Pigliaru, mentre ad aprire la sfilata sarà il gruppo Musici e Sbandieratori Quartiere Fontana di Iglesias.

La XV edizione sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTv di Sardegna Live (www.sardegnalive.net), oltre che su YouTube e Facebook.

La chiusura è prevista alle ore 20:30 con il concerto del gruppo A Bratzos Tentos.