Dopo una breve pausa dal maltempo, la Sardegna si prepara a una nuova ondata di vento forte e mareggiate. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha infatti diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle 12 di giovedì 19 febbraio fino alle 23.59 di venerdì 20 febbraio.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione generale della Protezione civile, a partire dal pomeriggio di giovedì e fino alla tarda serata di venerdì soffieranno forti venti da ovest-nordovest su tutta l’isola, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca. Un’attenuazione è prevista dal pomeriggio di venerdì, ma la ventilazione resterà comunque sostenuta fino a sera.

Particolarmente esposte le coste occidentali e settentrionali, dove è attesa una mareggiata da ovest-nordovest: il picco è previsto nella mattinata di venerdì, con una progressiva attenuazione a partire dalla serata.

Nel comunicato, la Protezione civile invita alla massima prudenza. Alla guida è necessario prestare attenzione soprattutto nei tratti più esposti, come viadotti e uscite dalle gallerie, evitando se possibile la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle coste si raccomanda cautela nell’avvicinarsi al litorale e nel percorrere strade a ridosso del mare, evitando la sosta in aree esposte a mareggiate. Sconsigliate la balneazione e l’uso di imbarcazioni.