Una giornata di festa e significato per Santa Maria Coghinas, dove sabato scorso, 23 maggio, è stato celebrato il primo matrimonio civile tra due uomini nella sede comunale. A unirsi sono stati Stefano e Giorgio, in una cerimonia officiata dall’assessora Ambra Piga.

Un momento accolto con partecipazione dalla comunità, che ha condiviso la gioia degli sposi. “Oggi Santa Maria Coghinas è in festa”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune, che ha sottolineato il valore dell’evento come occasione di unione nel nome dell’amore.

Gli auguri sono arrivati anche dal sindaco Pietro Carbini e dall’amministrazione comunale, che insieme alla comunità hanno espresso vicinanza e felicitazioni alla coppia.

Per Stefano, giornalista che collabora con la nostra testata, è stato un giorno speciale, che si intreccia con un percorso professionale condiviso negli anni con colleghi e lettori.

Tanti auguri Stefano e Giorgio!